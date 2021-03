O Produto Interno Bruto (PIB) per capita alcançou R$ 35.172 no ano de 2020, segundo os dados das Contas Nacionais apuradas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que divulgou o desempenho do PIB no ano passado.

Houve uma queda de 4,8% em relação a 2019, em termos reais, ou seja, já descontada a inflação do período.

O recuo foi o mais acentuado da série histórica.