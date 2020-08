PIB do Reino Unido sofre contração recorde de 20,4% no 2º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido encolheu 20,4% no segundo trimestre ante os três meses iniciais de 2020, registrando a maior contração da história, como resultado das medidas de isolamento adotadas para conter a disseminação da covid-19, segundo dados preliminares divulgados nesta quarta-feira, 12, pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) do país. O resultado, porém, ficou acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam queda de 21,4% do PIB no período.

Na comparação anual, o PIB britânico apresentou retração de 21,7% entre abril e junho.

O desempenho econômico do Reino Unido foi o pior entre países desenvolvidos. Em termos anualizados, a economia britânica diminuiu 59,8% no segundo trimestre. No mesmo intervalo, Estados Unidos e Alemanha perderam cerca de 10% de sua produção, a Itália, 12%, a França, 14%, e a Espanha, 19%.

Com quedas em dois trimestres seguidos, o Reino Unido entrou em recessão no fim de junho. No primeiro trimestre, o PIB britânico havia recuado 2,2% ante os últimos três meses de 2019.