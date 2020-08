PIB do México tomba 17,1% no 2º trimestre de 2020 ante anterior e 18,7% em 1 ano - (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Produto Interno Bruto (PIB) do México tombou 17,1% no segundo trimestre de 2020 ante o anterior e 18,7% na comparação anual, informou nesta quarta-feira, 26, o Instituto Nacional de Estatística e Geografia (INEGI). De acordo com o órgão, o impacto na atividade foi liderado pelo setor secundário, com perda de 23,4%.