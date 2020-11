PIB do México cresce 12,1% no 3º tri ante 2º tri e cai 8,6% em termos anuais

México - (Foto: Edgard Garrido/Reuters)

O Produto Interno Bruto (PIB) do México saltou 12,1% na passagem do segundo para o terceiro trimestre do ano, em termos ajustados, informou nesta quinta-feira, 26, o Instituto Nacional de Estatística e Geografia (Inegi).

Por componentes, na margem, a atividade secundária saltou 21,7%, a terciária avançou 8,8% e a primária subiu 8,0%.

Na comparação anual, o PIB recuou 8,6%, em linha com o projetado por analistas ouvidos pelo Wall Street Journal.

Durante os primeiros nove meses de 2020, a preços constantes, o PIB mexicano apresentou queda de 9,8% ante igual período de 2019.

O Inegi publica o PIB do quarto trimestre de 2020 em 25 de fevereiro.