O Produto Interno Bruto (PIB) da Turquia avançou 6,7% no terceiro trimestre de 2020 ante o mesmo período do ano passado, informou nesta segunda-feira, 30, a Turkstat, agência oficial de estatísticas do país.

As atividades financeiras puxaram o indicador e registraram ganho de 41,1%.

As importações de bens e serviços subiram 15,8% no período, enquanto as exportações caíam 22,4%.