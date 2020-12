PIB da África do Sul cresce à taxa anualizada de 66,1% no 3º tri ante anterior

O Produto Interno Bruto (PIB) da África do Sul cresceu à taxa anualizada de 66,1% no terceiro trimestre de 2020 ante o anterior, informou na manhã desta terça-feira, 8, o Departamento de Estatísticas do país, que atribui a melhora do indicador ao afrouxamento de restrições para combater a covid-19.

Mesmo assim, o órgão oficial faz alertas sobre o ritmo da atividade local.

"As indústrias sul-africanas têm um longo caminho a percorrer antes de atingir os níveis de produção vistos antes da pandemia. Apesar da recuperação, a economia ainda é 5,8% menor do que no final de 2019", diz comunicado emitido hoje pelo Departamento de Estatísticas local. "Fabricação, comércio e mineração foram os maiores impulsionadores do crescimento no terceiro trimestre", acrescenta.

No segundo trimestre, a economia sul-africana havia encolhido à taxa anualizada de 51,7%.