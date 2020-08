Petrobras lança edital para arrendamento de terminal de regaseificação

Os equipamentos para geração e suprimento de energia elétrica localizados no Terminal Aquaviário de Madre de Deus (Temadre) - (Foto: Reprodução)

O edital de licitação para arrendamento do Terminal de Regaseificação de GNL da Bahia (TR-BA) e instalações associadas, no estado da Bahia, foi publicado hoje (3) pela Petrobras. Segundo a companhia, o processo teve como base o Termo de Compromisso de Cessação de Prática para o Mercado de Gás Natural, fechado com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), no dia 8 de julho do ano passado. A licitação será restrita às empresas aceitas na Convocação de Pré-Qualificação e o processo seguirá os atos e ritos previstos Lei das Estatais.

“O arrendamento está alinhado com a estratégia da companhia de melhoria na sua alocação do capital e da construção de um ambiente favorável à entrada de novos investidores no setor de gás natural”, informou a Petrobras.

De acordo com a companhia, o TR-BA tem um píer tipo ilha com todas as facilidades necessárias para atracação e amarração de um navio FSRU (Floating Storage and Regasification Unit) diretamente ao píer e de um navio supridor a contrabordo do FSRU. A transferência de GNL é feita diretamente entre o FSRU e o supridor na configuração side by side. O gasoduto integrante do terminal tem 45 quilômetros (km) de extensão e 28 polegadas de diâmetro, interligando o TR-BA a dois pontos de entrega, a Estação Redutora de Pressão de São Francisco do Conde e a Estação de Controle de Vazão de São Sebastião do Passé.

Os equipamentos para geração e suprimento de energia elétrica localizados no Terminal Aquaviário de Madre de Deus (Temadre), integrantes do TR-BA, também estão incluídos na transação. Já o FSRU não faz parte do processo de arrendamento do TR-BA.