Petrobras divulga teaser referente venda de 50% de 4 ativos na Bacia de Campos

A Petrobras informa que iniciou a etapa de divulgação da oportunidade (teaser), referente à venda de 50% de sua participação nas concessões de Marlim, Voador, Marlim Leste e Marlim Sul, denominadas em conjunto como Polo Marlim, localizadas em águas profundas na Bacia de Campos.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a estatal diz que se manterá como operadora dos campos. O Polo Marlim compreende 4 concessões de produção localizadas na Bacia de Campos. Atualmente a Petrobras é a operadora dos campos com 100% de participação.

Os campos de Marlim e Voador ocupam uma área de 339,3 km2 e estão localizados em águas profundas, com lâmina d'água que varia entre 400 m e 1.050 m, a uma distância de cerca de 150 quilômetros de Macaé, no litoral norte do Estado do Rio de Janeiro. Marlim e Voador compartilham a infraestrutura de produção e, entre janeiro e outubro de 2020, produziram em média cerca de 68,9 mil barris de óleo por dia e 934 mil m3/dia de gás.

O campo de Marlim Leste está situado a leste do campo de Marlim, a uma distância de cerca de 107 quilômetros do Cabo de São Tomé, localizado em águas profundas e ultraprofundas, com lâmina d'água que varia de 780 m a 2.000 m. De janeiro a outubro de 2020, Marlim Leste produziu, em média,38,5 mil barris de óleo por dia e 615 mil m3/dia de gás.

O campo de Marlim Sul, está situado ao sul dos campos de Marlim e Marlim Leste, a uma distância de cerca de 90 quilômetros do litoral norte do Rio de Janeiro, localizado em águas profundas e ultraprofundas, em lâmina d'água que varia de 800 a 2.500 m e produziu em média,de janeiro a outubro de 2020, cerca de 109,6 mil barris de óleo por dia e 2.062 mil m3/dia de gás.

A empresa reitera que a divulgação está de acordo com as normas internas da Petrobras e com o procedimento especial de cessão de direitos de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, previsto no Decreto 9.355/2018.