Petrobras anuncia oferta para recompra de títulos globais em circulação

Os detentores dos títulos também receberão os juros capitalizados até a data de liquidação. - (Foto: Estadão)

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira, 10, o início da oferta de recompra de títulos globais, por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF), limitada ao montante total de US$ 4 bilhões. Ao todo são 19 títulos de dívida no exterior.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a estatal detalha que caso o montante ofertado pelos investidores na oferta de recompra de um determinado título faça com que o limite de US$ 4 bilhões seja excedido, a oferta será cancelada para aquele título, e aceita para o(s) título(s) seguintes, seguindo a ordem de prioridade, até que o limite de US$ 4 bilhões seja alcançado de forma que nenhum título poderá ser aceito parcialmente.

A oferta de recompra irá expirar às 17h (horário de Nova York), de 16 de setembro. Detentores de títulos que forem validamente entregues, não retirados e aceitos para recompra até a data de expiração, receberão o pagamento total informado no dia 21 de setembro (data de liquidação). Os detentores dos títulos também receberão os juros capitalizados até a data de liquidação.

A oferta será conduzida por Banco do Brasil Securities LLC, Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, Mizuho Securities USA LLC e Mitsubishi UFJ Securities (USA), Inc.