Pesquisa trimestral do Procon constata diferenças de 185,31% nos preços de alimentos e de 147,37 em produtos de higiene - (Foto: Fotos Públicas/IDEME)

Tendo como objetivo principal orientar o consumidor parana hora de realizar suas compras de gêneros alimentícios ou produtos de limpeza, a Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor – Procon/MS, órgão integrante da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho – Sedhast, realizou pesquisa verificando preços dos principais produtos que integram a cesta básica, como ocorre trimestralmente.

A ação ocorreu no período de 17 a 26 de agosto em curso abrangendo 176 produtos em 19 estabelecimentos. Do total pesquisado são divulgados 135 itens, uma vez que o critério de divulgação leva em conta que o produto deve ser encontrado em, pelo menos, três dos locais onde a verificação é realizada. Ficou constatada, no setor alimentício, diferença de 185,31 % em relação ao fubá Donana em embalagem de 1kg.

Já no setor de limpeza e higiene, o sabonete barra Lux 85g é o que apresenta maior diferença, com 147,37%. CFruto da pesquisa, foram verificados, ainda, os menores índices de diferença.

Neste caso, entre os gêneros alimentícios, o menor índice foi de 8,08% para o óleo de soja Soya em embalagem de 900 ml. Em se falando de produto de higiene e limpeza, a menor diferença (7,73%), verificada foi em relação ao sabão em pó Brilhante caixa de 800 gramas.

A equipe de pesquisadores traçou, também, termos comparativos com os preços encontrados em itens que mantem a mesma apresentação em tamanho, peso e medida de um trimestre para outro. Foram comparados 97 itens e se observou que 70 obtiveram aumento e 24, decréscimo em seus valores. As maiores diferenças ocorreram em relação ao óleo Liza 900ml com 37,25% mais caro enquanto o feijão Paquito 1kg apresentou redução de -42,21% no período.