Pelosi reitera compromisso com mínimo maior nos EUA, mas pode tirá-lo de pacote

Presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi - Foto: Estadão

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, reforçou compromisso do Partido Democrata em elevar o salário mínimo no país a US$ 15 por hora, mas se disse disposta a tratar da questão em uma legislação independente da proposta de pacote fiscal para covid-19. "Temos outros lugares para fazer isso", explicou.

Nancy Pelosi voltou a defender a importância de um projeto de estímulos robusto, em meio aos efeitos econômicas da pandemia.

Apesar da possível concessão aos republicanos em relação ao salário mínimo, a deputada assegurou que não pretende aceitar redução no valor de US$ 1,9 trilhão do pacote.