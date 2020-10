Pedidos de seguro-desemprego caem no mês de setembro

Neste ano, 56,1% dos requerimentos de seguro-desemprego foram solicitados pela internet - (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Um levantamento divulgado no último dia (8) pela Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, mostra que houve queda no número de pedidos de seguro-desemprego. A pesquisa revelou que em setembro, o total de pedidos recuou 10,6% em relação ao mesmo mês do ano passado.

Ao todo 466.255 benefícios de seguro-desemprego foram requeridos, contra 521.572 pedidos registrados no mesmo mês de 2019.

Mesmo com o indicador em queda desde julho, os pedidos continuam em alta no acumulado do ano, o aumento foi de 5,7% em relação ao acumulado no mesmo período do ano passado.

Neste ano, 56,1% dos requerimentos de seguro-desemprego foram solicitados pela internet através do portal gov.br e o aplicativo da carteira de trabalho digital, enquanto 43,9% dos benefícios foram pedidos de forma presencial.

Os estados com o maior número de pedidos foram São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro e os que tiveram maior proporção de requerimentos via web foram Acre, Sergipe e Tocantins.

Com relação a primeira quinzena de setembro, a maioria dos requerentes é do sexo masculino (60%) e a faixa etária com maior número de solicitantes está entre 30 e 39 anos (33,5%), quanto à escolaridade, 59,4% têm ensino médio completo.

O empregado que foi demitido ou que pediu demissão tem até 120 dias depois da baixa na carteira de trabalho para dar entrada no seguro-desemprego.