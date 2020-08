PDG Realty reduz prejuízo em 24,9% no 2º trimestre, a R$ 187 milhões

A PDG Realty encerrou o segundo trimestre com prejuízo de R$ 187 milhões, uma redução de 24,9% ante as perdas de R$ 249 milhões registradas em igual período de 2019. No semestre, o prejuízo diminuiu em 26%, para R$ 362 milhões, informou a companhia na noite de ontem.

A receita operacional líquida cedeu 19,7% no trimestre de abril a junho o mesmo intervalo do ano passado, para R$ 57 milhões. No primeiro semestre em relação aos seis primeiros meses de 2019, essa receita caiu 48%, de R$ 200 milhões para R$ 104 milhões.

As vendas brutas no trimestre atingiram R$ 39 milhões, queda de 26,1% em relação ao segundo trimestre de 2019. No primeiro semestre, as vendas brutas somaram R$ 78 milhões, 44% abaixo do valor registrado de janeiro a junho do ano passado.

Segundo comunicado da empresa, a redução no volume de vendas deve-se "à alteração na política de vendas a partir do 2T19, no qual voltamos a focar nas vendas de unidades geradoras de caixa livre e ao impacto do avanço da pandemia do covid-19 no Brasil, principalmente na segunda quinzena de março, em abril e maio".

Durante o primeiro semestre, os distratos somaram R$ 42 milhões, 39% abaixo do mesmo intervalo de 2019. "A companhia segue adotando a estratégia de priorizar a realização dos distratos em ativos com boa liquidez de mercado e desonerados, para reforço do caixa".