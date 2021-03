Paradas em Búzios e Tupi reduzem produção de petróleo em fevereiro, diz MME

As paradas das plataformas P-74, no campo de Búzios, e da FPSO Cidade de Maricá, no campo de Tupi (ex-Lula), ambas na bacia de Santos, reduziram a produção de petróleo e gás natural no País em fevereiro. Segundo o Ministério de Minas e Energia (MME), a produção de petróleo caiu 1,71% e a de gás, 3,94% no mês passado.

De acordo com o Boletim de Monitoramento Semanal do Covid-19 do MME, divulgado na noite da segunda-feira, 8, as refinarias da Petrobras também apresentaram queda no fator de utilização no final da semana passada, depois de abrir a semana em alta.

Segundo o boletim, no final da semana passada, a média de refino caiu para 77,7%, depois de chegar a ultrapassar 80% em semanas anteriores.

Em levantamento referente aos dois primeiros dias de fevereiro deste ano, comparados ao mesmo período do ano passado, as vendas de querosene de aviação continuam em queda acentuada (-42,3%), o que vem ocorrendo desde o início da pandemia, devido à redução das viagens.

A gasolina apresentou queda de vendas de 5,4% e as vendas de gás de cozinha (GLP 13 kg) também recuaram (-0,9%).

Já o diesel teve aumento de 1,4% nas vendas; o etanol, de 5,2%; e o GLP industrial, de 8,9%, informou o MME.