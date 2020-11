País precisa se estruturar para pagar dívida gerada pela pandemia, diz Tesouro

O secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, disse nesta quinta-feira, 5, que o Brasil precisa se estruturar para pagar a dívida contratada pelo governo para bancar as medidas de combate à pandemia da covid-19. Na semana passada, o Tesouro divulgou a projeção de que a dívida bruta do governo geral (DBGG) encerre 2020 em 96,0% do PIB, bem acima dos 75,8% verificados no fim do ano passado.

A dívida deve passar a marca dos 100% do PIB em 2025.

Segundo Funchal, já tem novas estimativas aproximando o rombo previsto para este ano a R$ 900 bilhões.