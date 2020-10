Ouro fecha em queda e perde marca de US$ 1,9 mil a onça-troy com dólar mais forte

O contrato futuro de ouro mais líquido fechou em queda, perdendo a marca de US$ 1,9 mil a onça-troy, pressionado pelo fortalecimento do dólar, em meio à maior busca pela moeda americana. Investidores reagiram com apreensão à paralisação das pesquisas para o desenvolvimento de uma vacina para o coronavírus pela Johnson & Johnson (J&J).

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para dezembro encerrou em baixa de 1,77%, a US$ 1.894,60 a onça-troy.

Segundo a J&J, os testes foram suspensos depois que um voluntário contraiu uma doença desconhecida. A farmacêutica vai avaliar se a deterioração quadro de saúde do participante tem alguma relação com o imunizante experimental. A notícia espalhou cautela pelos mercados financeiros e tornou o dólar mais atraente, o que encareceu o ouro e, consequentemente, reduziu a demanda pelo metal precioso.

"O ouro reverteu parte dos ganhos do fim da semana passada e ficou abaixo de US$ 1.910 pela manhã. Isso mostra que o ouro tem dificuldades de se livrar da marca de US$ 1.900, que está exercendo certa atração ao preço", explica o Commerzbank, em relatório.