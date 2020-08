Omega Geração adquire 50% de dois complexos eólicos por R$ 661,7 milhões

O valor a ser pago pela companhia é de R$ 661,7 milhões. - (Foto: Divulgação/Estadão)

A Omega Geração fechou neste domingo (23) a aquisição de 50% dos complexos eólicos de energia Ventos da Bahia 1 e 2, atualmente detidos pela EDF Renewables. O valor a ser pago pela companhia é de R$ 661,7 milhões.

Segundo a Omega, cerca de 55% deste total deverá ser pago em dinheiro, e o restante em assunção de dívida de longo prazo. A Omega já é sócia da EDF no complexo solar Pirapora, e depois da conclusão da operação, as duas empresas passarão a gerir em conjunto 504 MW em ativos solares e eólicos.

Os complexos Ventos da Bahia 1 e 2 estão localizados nos municípios de Bonito e Mulungu do Morro, na Bahia, e são compostos por sete projetos totalizando 182,6 MW de capacidade instaladas, com 100% das operações desde 2017, na Fase 1, e 2018, na Fase 2. Os empreendimentos possuem contratos de longo prazo no mercado regulados e têm 75 aerogeradores.

Mais eólicas

Em outro Fato Relevante, a Omega informa que está realizando diligência (due diligence) com exclusividade até dezembro para fazer uma oferta de aquisição de um portfólio eólico de aproximadamente 260 MW. Segundo a companhia, o ativo pertence a um desenvolvedor parceiro. A companhia não revela o nome da empresa vendedora.

Além disso, a Omega Desenvolvimento está em negociações avançadas para implantar projetos eólicos de aproximadamente 200 MW de capacidade.