Obras e pandemia afetaram vendas do comércio no Centro e empresário precisou se reinventar

O Centro de Campo Grande - (Fotos: Denilson Secreta)

Que a pandemia pegou todos de surpresa isso não é novidade para ninguém. Mas se tem uma categoria que mais precisou fazer malabarismo com o ‘coronacrise’, foi o empresário da região Central de Campo Grande.

Vindo de uma série de adaptações, o lojista já estava enfrentando dificuldades desde maio de 2018 com a reforma do Reviva Centro, concluída em novembro do ano passado. Na época houve fechamento de lojas e demissões em massa. Com o ‘Novo Centro’, os lojistas esperavam que tudo ia melhorar, mas a pandemia foi um balde de água fria na esperança dos empresários que esperavam por dias melhores.

“Todos nós tivemos um impacto muito grande com as reformas. Vi amigos meus com estabelecimentos abertos durante décadas baixarem as portas. Foi triste... Mas quando as obras ficaram concluídas, todos nós ficamos realizados, pois a 14 realmente ficou linda e era óbvio que iria trazer um novo público pra cá”, diz o comerciante Jacinto Ramos, dono de uma loja de bijuterias.

Na época da reforma um estudo apresentado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL/CG) apontou o fechamento de 1,5 mil lojas e aproximadamente 7,5 mil demissões após o início das obras. Lojistas alegavam a falta de compromisso com o cronograma, dificuldade de acesso as lojas nos locais de obras e a sujeira.

As obras na 14 de Julho trouxeram prejuízos para o comerciante

“A verdade é que todos tivemos que nos reiventar. Antes vendia apenas bijueterias, mas tive que migrar para outros ramos. Estou vendendo produtos de R$ 1,99, brinquedos e até mesmo ‘cafezinho’”, ressalta o empresário.

Passado as obras do Reviva Centro a pandemia chegou em Campo Grande. Segundo um levantamento da CDL/CG, cerca de 18 mil lojas fecharam na Capital. O balanço, que usou dados do SPC Brasil, aponta baixa de 46.683 para 28.404 pontos de comércio e serviços na cidade.

Em março de 2020 a Capital tinha 122.838 CNPJs registrados, sendo 63.423 de microempreendedores individuais, 22.139 prestadores de serviço e 24.544 de comércios. Já no mês de junho, o número de registros reduziu para 98.088, sendo 62.719 microempreendedores individuais,14.658 prestadores de serviço e comércio que caiu para 13.746.

“É lamentável que tantas pessoas tenham perdido sua capacidade de sobrevivência e ainda corram tantos riscos a sua saúde”, diz o presidente da CDL/CG, Adelaido Vila.

O Centro ainda passa por dificuldades

Para Ramos as coisas estão melhorando, mas acredita que essa situação mostrou o quanto o comércio ainda está frágil. “As coisas estão melhorando para mim e para outros colegas, mas essa pandemia mostrou o quanto a nossa economia e os profissionais estão frágeis a qualquer ocorrência que nos pegar de surpresa. Mas se eu tenho uma dica para qualquer comerciante é que não tenha medo de se reinventar. Tenho fé que as coisas vão melhorar e em breve uma vacina vai surgir para acabar com essa pandemia”, finaliza.