O que abre e o que fecha durante os dois dias de feriado na Capital

Alguns serviços de Campo Grande estarão indisponíveis à população. - (Foto: Edemir Rodrigues)

No feriado deste domingo (11), que se comemora a criação do Estado de Mato Grosso do Sul e amanhã (12) em que se comemora o dia de Nossa Senhora Aparecida, alguns serviços de Campo Grande estarão indisponíveis à população.

Comércio

As empresas do comércio varejista e atacadista estão autorizadas a abrir neste domingo e na segunda-feira.

Shoppings

Shopping Campo Grande, no feriado prolongado abre a praça de alimentação e as grandes lojas das 11h às 20h, as demais lojas estarão disponíveis das 12h às 20h.

Já o Shopping Norte-Sul Plaza tem seu horário de funcionamento das 12h às 20h, tanto para lojas quanto praça de alimentação, nos dois dias de feriado. De acordo informações da assessoria do shopping, a direção deixou facultativo a antecipação de uma hora na abertura das lojas para que os clientes possam ter mais tempo de compras das 11h às 21h.

O Pátio Central, não abre neste domingo. Já na Segunda-feira (12), o local irá funcionar das 9h às 15h.

Bosque dos Ipês no feriado estadual irá funcionar das 11h até às 20h. No dia de Nossa Senhora Aparecida volta abrir normalmente das 11h às 21h.

Demais repatições

As repartições públicas do governo do estado não terão expediente durante o feriado.