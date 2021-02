NY: índice Empire State sobe a 12,1 em fevereiro, no maior nível desde julho

O índice Empire State de atividade industrial na região de Nova York (EUA) subiu de 3,5 em janeiro para 12,1 em fevereiro, atingindo o maior nível desde julho do ano passado, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira, 16, pela distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) de Nova York. O resultado ficou bem acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta do indicador a 5,9 neste mês.