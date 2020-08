Novo decreto flexibiliza comércio em Campo Grande com liberação para o consumo de bebidas alcoólicas

Várias lojas no Centro vão ser beneficiadas - (Foto: Denilson Secreta)

Em reunião realizada na Prefeitura de Campo Grande na tarde de ontem (24), foi definida as novas flexibilizações neste período de pandemia para o comércio na Capital. No novo decreto que vale até 31 de agosto, estarão liberados o consumo de bebidas alcoólicas, música ao vivo com no máximo dois músicos e o toque de recolher que passa a ser a partir das 22h até às 5h.

Apesar da flexibilização o Programa de Segurança e Saúde na Economia (Prosseguir) alerta para o risco de contágio, uma vez que Campo Grande foi classificada com a bandeira vermelha pelo programa, onde a recomendação seria de apenas atividades essenciais e não essenciais de baixo risco como serviços de ambulantes e profissionais liberais.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL/CG) Adelaido Vila, esteve na reunião e alerta para as consequências da não flexibilização. “Estamos olhando também para outros segmentos que não conseguiram voltar, como a escola particular e músico. Tememos as consequências por trás disso um número elevado de desemprego. As medidas de biossegurança estão redobradas portanto buscamos essa flexibilização de forma responsável, para que tudo possa se normalizar o mais breve possível e com poucas sequelas para os lojistas.”

Outra reunião está marcada para ocorrer na próxima segunda-feira (31) onde as medidas de flexibilização serão avaliadas e caso necessário poderão ser retomadas medidas mais rígidas.

“Durante a reunião queríamos saber se as medidas de flexibilização dos horários trouxe impacto direto para a ocupação de leitos, e estamos tendo uma melhora significativa, isso mostra que o processo de flexibilização não tem atrapalhado”.

Promo Grande - Para que o comércio consiga respirar um pouco a CDL/CG vai colocar em vigor na Semana do Brasil a Promo Grande. “A Promo Grande tem o objetivo de levantar o astral dos lojistas, ela vai ocorrer na Semana do Brasil estamos mobilizando hotéis e restaurantes, queremos trazer as pessoas do interior para consumir em Campo Grande”. Afirma Vila.

A CDL CG relembra que durante o evento todas as medidas de biossegurança estarão redobradas e contará com profissionais da saúde e engenheiros ambientais para regularização dos estabelecimentos.