Novas medidas restritivas começam a valer a partir de amanhã

O comércio varejista poderá funcionar de segunda a sexta-feira entre às 9h e 19h - (Foto: Chico Ribeiro)

A partir de amanhã (1º) entram em vigor novas medidas restritivas às atividades econômicas e sociais, como forma de prevenção e enfrentamento à Covid-19. O decreto n. 14.402, de 30 de julho de 2020, valerá até o dia 16 de agosto de 2020.

Com as novas regras, o toque de recolher passará a vigorar das 21h às 5h da manhã, em todos os dias da semana. O comércio varejista poderá funcionar de segunda a sexta-feira entre às 9h e 19h e nos sábados e domingos das 9 às 16 horas. A abertura e fechamento dos shoppings deverão ocorrer das 11 às 20 horas, de segunda a domingo.

Já academias e salões de beleza podem funcionar entre 5h e 20h30, de segunda a sexta-feira. No sábado, as academias podem abrir das 5h às 16h e no domingo não é permitido o funcionamento. Já os salões de beleza podem operar das 9h às 18h no sábado e estão proibidos de funcionar nos domingos.

Os restaurantes podem atender de segunda a domingo das 5h às 21h.

Serviços essenciais como assistência à saúde, incluindo atividades da atenção primária a saúde e serviços médicos e hospitalares; farmácias e drogarias; hipermercados, supermercados, mercados, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, quitandas, padarias e centros de abastecimento de alimentos, bem como postos de combustíveis podem funcionar durante 24 horas, de segunda a domingo.