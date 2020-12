Nova tarifa de ônibus para a Capital entra em vigor hoje

Coletivo - (Foto: Divulgação)

A nova tarifa para os usuários do transporte coletivo na capital entra em vigor hoje (30). Para quem precisou pegar ônibus logo cedo já teve de desembolsar R$ 4,20 para usar as linhas convencionais e distritais. O valor sofreu um reajuste de 2,4%, já que o valor anterior era de R$ 4,10. O decreto foi publicado ontem (29) no diário oficial.

De acordo com o informado pela Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos (Agereg), o valor ficou abaixo do calculado, o valor com o Imposto Sobre Serviço (ISS), poderia chegar a R$ 4,42.

O consórcio aponta que houve prejuízos por conta da pandemia.