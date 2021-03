Nova rodada do auxílio emergencial deve atender 487 mil sul-mato-grossenses

O aplicativo Caixa Tem - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A nova rodada do auxílio emergencial, destinado a pessoas vulneráveis que foram afetadas pela pandemia do coronavírus, deve atender apenas 487.740 dos 862.060 beneficiários em Mato Grosso do Sul seguindo a estimativa do movimento Rede Renda Básica Que Queremos, uma organização que une sindicatos e ONGs favoráveis ao pagamento da renda mínima aos brasileiros vulneráveis.

Com a previsão de que o Governo Federal irá distribuir apenas R$ 44 bilhões para as vinte e sete unidades federativas no mês de abril, 374.320 beneficiários do Estado perderão a nova rodada do benefício, que deve ficar entre quatro parcelas de R$ 150 e R$ 375.

De acordo com os dados da Caixa Econômica Federal, o auxílio custeado pelo Governo Federal recebeu R$ 292,9 bilhões entre as rodadas de R$ 600 e R$ 300 durante 2020, e atendeu 30,7% da população de Mato Grosso do Sul. Para 2021, apenas 17,4% dos sul-mato-grossenses estarão aptos a receber o auxílio, considerado insuficiente.

O pagamento da nova rodada do auxílio emergencial foi aprovado na última segunda-feira, 15, e a previsão é de que seja depositada a primeira parcela no início de abril. Para isso, a Caixa Econômica Federal começou a atualizar a base de dados dos beneficiários cadastrados no aplicativo Caixa Tem. Veja aqui como será o cronograma de atualização.