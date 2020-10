Nova construtora oferece alto padrão em apartamentos a partir de R$200 mil

Com assinatura jovem, moderna e inovadora, a Construtora VIVA HAUS balança o mercado imobiliário oferencendo produtos inovadores com o orçamento que cabe no seu bolso. - (Foto: Divulgação)

Uma nova construtora lançada este mês em Campo Grande está chegando para provar ao mercado imobiliário que é possível adquirir um apartamento de alto padrão de qualidade a um custo acessível. A Construtora Viva Haus traz imóveis com acabamento impecável e de excelência, decorações inspiradoras, design moderno e plantas de 2 e 3 quartos que terão a personalidade de quem viver neles.

A construtora aproxima as famílias do conforto, segurança e lazer em seus melhores momentos da vida. Por isso, a marca vai mudar a ideia sobre as possibilidades de investimento, já que oferece opções acessíveis para uma moradia dos sonhos, em qualquer etapa da vida.

“Estamos falando de liberdade de escolha. Cada pessoa pode transformar seu canto conforme seu gosto, suas demandas e, por um valor que cabe no orçamento familiar,”explica o diretor Rodolfo Luiz Holsback. “E com a garantia de alto padrão de qualidade”.



Construtora oferece alto padrão em apartamento a partir de R$ 200 mil, e com parcelas acessíveis. (Foto: Imagem ilustrativa)

Com apartamentos a partir de R$ 200 mil e parcelas acessíveis, os empreendimentos serão em localizações de fácil e rápido acesso aos principais equipamentos urbanos. “Seguem a tendência mundial de ´Condomínio Clube´, com estruturas modernas das áreas privativas ao lazer, com destaque para pet park (espaço criado para diversão dos animais de estimação), churrasqueiras, espaço gourmet, salão de festas, academia, brinquedoteca e playground. Ou seja, conforto, segurança e comodidade para esse consumidor moderno que está se relacionando de uma forma mais aconchegante com o seu local de moradia”, destaca Rodolfo.



Rodolfo Luiz Holsback, diretor da VIVA HAUS.

Não é preciso mais adiar o sonho de viver bem, com o conforto e a qualidade que você merece. Fique por dentro dos lançamentos da nova construtora em Campo Grande:

