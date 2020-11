MS Digital traz ferramenta voltada ao empresário sul-mato-grossense

Interface MS Digital - (Foto: Reprodução)

A liberação das folhas de pagamento de novembro e 13° salário do servidor público estadual nos próximos dias 27 de novembro e 1° de dezembro no valor de R$ 988 milhões aquece a economia e abre oficialmente as vendas de fim de ano no comércio sul-mato-grossense.

Pensando nos empresários o aplicativo MS Digital lança uma nova funcionalidade que permite a validação da carteira funcional do servidor de forma simples e rápida através do hotsite do app.

A ferramenta foi desenvolvida para dar mais celeridade e segurança nas informações necessárias para comprovação de vínculo do servidor com o serviço público estadual. Não apenas para abertura de crediário, mas também para a concessão de descontos disponibilizados no Clube de Benefícios do Servidor.

Ao acessar a aba serviços dentro do hotsite www.msdigital.ms.gov.br serão solicitados ao empresário, o código verificador e código de autenticação disponíveis no verso da carteira funcional apresentada pelo servidor. Ao pedir para validar os dados inseridos, a tela seguinte apresentará dados pessoais e o status “carteira válida”.

Caso haja alguma dificuldade de acesso ao hotsite ou o servidor esteja sem bateria ou algo que dificulte o acesso dele ao app, as empresas ainda podem utilizar o método tradicional com a solicitação do último holerite e contatos de referência.

Fale com a gente

No hotsite também é possível enviar duvidas ou mesmo sugestões para o aperfeiçoamento do MS Digital por meio do campo “Contato”. O telefone, endereço de e-mail da Superintendência de Gestão da Informação (SGI) também estão disponíveis para atendimento ao público. A funcionalidade pode ser utilizada pela população de um modo geral.