Nos EUA, produção industrial sobe 0,4% em agosto ante julho

A produção industrial nos Estados Unidos subiu 0,4% entre julho e agosto, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 15, pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano). O resultado veio bem abaixo da projeção de analistas consultados pelo Wall Street Journal, que era de avanço de 1% no período. Mesmo com os ganhos recentes, o indicador segue 7,3% abaixo do nível anterior à pandemia, em fevereiro.

A leitura de julho ante junho foi revisada de avanço de 3% para expansão de 3,5%.

A utilização da capacidade da indústria subiu 0,3 ponto porcentual no mês passado, para 71,4%. Nesse caso, a previsão do mercado era de que o dado ficasse em 71,1%. A taxa de julho foi revisada de 70,6% para 71,1%.