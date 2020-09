Nos EUA, índice de tendência do emprego sobe para 52,55 em agosto

O índice de tendência do emprego nos Estados Unidos, elaborado pelo Conference Board, avançou de 51,37 em julho (dado revisado, de 50,89 antes informado) a 52,55 em agosto. Na comparação anual, porém, ainda há queda, já que em agosto do ano passado ele estava em 109,8.

O Conference Board diz que, apesar dos novos casos da covid-19 no início do verão americano, o crescimento do emprego continuava a ganhar impulso.

A entidade alerta que uma nova onda de infecções no outono local limitaria a expansão do mercado de trabalho americano.