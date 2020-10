Nancy Pelosi diz que pode chegar a acordo por estímulo fiscal antes de eleições

Segundo ela, as negociações progrediram especialmente nos últimos dias e um eventual acordo antes das eleições depende de decisão do presidente - (Foto: Melissa Lyttle / The New York Times)

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, disse ter esperanças de que o acordo por um eventual estímulo fiscal possa acontecer antes das eleições americanas, que ocorrem no dia 3 de novembro. Em entrevista à emissora MSNBC na manhã desta quinta-feira, 22, ela afirmou que as negociações dos democratas com o governo de Donald Trump estão em bom caminho.

"Temos outras questões a resolver sobre o acordo, mas estamos em um bom caminho", disse Pelosi. Segundo a presidente da Câmara, discussões com o secretário do Tesouro do governo Trump, Steve Mnuchin, sobre o estímulo fiscal continuam e um acordo deve sair em breve. "Logo estaremos prontos para colocar a caneta no papel", disse.

Pelosi ainda explicou que está otimista quanto pois ambas as partes buscam o mesmo objetivo, de "destruir o vírus".

Segundo ela, as negociações progrediram especialmente nos últimos dias e um eventual acordo antes das eleições depende de decisão do presidente Donald Trump.