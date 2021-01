Nancy Pelosi diz esperar que pacote nos EUA saia com apoio bipartidário

Presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Nancy Pelosi - (Foto: Reprodução/ Yahoo)

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, tem resistências à adoção do instrumento chamado de "reconciliação" para aprovar o pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão proposto pelo presidente americano, Joe Biden. "Espero que o pacote saia com apoio bipartidário", disse a democrata em coletiva de imprensa nesta quinta-feira.

Ela, contudo, não fechou as portas para a estratégia, que facilitaria o aval do Senado à proposta da Casa Branca. Ainda que Pelosi seja presidente da Câmara, ela é uma figura importante nas decisões do partido.

O instrumento da reconciliação permitiria aos democratas aprovar o pacote fiscal no Senado por maioria simples, ou 51 votos - exatamente a quantidade de votos que têm na Casa, desde que nenhum aliado se posicione de forma contrária.

Hoje, são necessários ao menos 60 votos para aprovação de uma lei.

O grande receio dos democratas é fazer uso da estratégia neste momento e "torrar" capital político de Biden logo no início do mandato.Por isso há preferência em convencer os republicanos a votarem com o governo.

Pelosi ainda fez um rápido comentário sobre o processo de impeachment do ex-presidente Donald Trump: disse não saber quanto tempo o Senado vai demorar para apreciar o texto, já aprovado na Câmara, mas comentou que espera um "julgamento justo". Mesmo fora do cargo, Trump pode ser condenado e ter seus direitos políticos cassados, ceifando uma possível nova candidatura à Casa Branca. Ele é acusado de insurreição por ter insuflado protestos que resultaram na invasão do Capitólio em 6 de janeiro.