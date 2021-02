Na Alemanha, índice Ifo de sentimento das empresas sobe a 92,4 p. em fevereiro

O índice de sentimento das empresas da Alemanha subiu de 90,3 pontos em janeiro para 92,4 pontos em fevereiro, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira pelo instituto alemão Ifo. A leitura de janeiro foi ligeiramente revisada para cima, de 90,1 pontos originalmente. O resultado de fevereiro surpreendeu analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam o índice a 90,1 pontos.

"A economia alemã está provando ser robusta, apesar do 'l'ockdown', graças principalmente à força na indústria", avaliou o Ifo, referindo-se às medidas de restrição adotadas em função da pandemia de covid-19.

O chamado subíndice de expectativas econômicas do Ifo avançou de 91,5 pontos em janeiro para 94,2 pontos em fevereiro, enquanto o subíndice de condições atuais foi de 89,2 pontos para 90,6 pontos no mesmo período. A pesquisa mensal do Ifo envolve cerca de nove mil empresas dos setores de manufatura, serviços, comércio e construção. Fonte: Dow Jones Newswires.