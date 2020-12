Município do ES teve maior PIB per capita em 2018, com R$ 583.171,85

Os dez municípios com os maiores Produto Interno Bruto (PIB) per capita no País em 2018 somavam 1,5% da economia nacional e 0,2% da população brasileira, de acordo com o Produto Interno Bruto dos Municípios 2018, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O município com maior PIB per capita foi Presidente Kennedy (ES), com R$ 583.171,85, seguido por Ilhabela (SP), com R$ 419.457,22, ambos impulsionados pela extração de petróleo.

O terceiro lugar foi de Selvíria (MS), R$ 362.080,40, seguido por São Gonçalo do Rio Abaixo (MG), com R$ 337.288,81; Paulínia (SP), com R$ 306.163,17; Triunfo (RS), com 304.208,49; Vitória do Xingu (PA), com R$ 291.967,12; Extrema (MG), com R$ 268.459,18; Louveira (SP), com R$ 229.610,70; e São Francisco do Conde (BA), R$ 225.290,31.

No mesmo ano, o PIB per capita brasileiro foi de R$ 33.593,82.