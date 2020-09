Mundo deve ter contração de 3,8% do PIB, com piora em China e Índia, diz IIF - (Foto: Nilton Fukuda/Estadão)

O Instituto Internacional de Finanças (IIF, na sigla em inglês) estimou nesta quinta-feira que a recessão global em virtude da pandemia será de 3,8% no PIB em 2020. O resultado é "substancialmente" pior que a contração de 0,4% no PIB em 2009 após a crise financeira, lembra o IIF, mas nas economias avançadas as experiências são "comparáveis", pontua.

Em 2020, China e Índia são responsáveis por grande parte na queda do crescimento global, aponta o instituto.

Diferente da crise de 2009, quando a o grande estímulo chinês em infraestrutura deu impulso às commodities e ao crescimento, a ausência desse fatores será uma questão chave para os mercados emergentes agora, avalia o IIF, o que afeta especialmente regiões dependentes da exportação de matérias primas, como a América Latina, indica.

O IIF aponta que a Índia sofre uma grande contração econômica, mas em 2009 havia registrado crescimento. No caso da China, há crescimento, mas bem menor do que na crise financeira daquele ano.