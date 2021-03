MS é o 10º na geração de novos empregos; só em 2020 foram mais de 11 mil empregos formais

Trabalhadores de um frigorifico - (Foto: Secom/MS)

Diferente da realidade nos outros estados, Mato Grosso do Sul, vem se mantendo entre os que mais geram emprego no País. Segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), fomos o 10º Estado na abertura de novas vagas em janeiro, com um saldo de 3.483 novas contratações. Segundo o secretário da Semagro, Jaime Verruck, o mais importante é que, ao longo de 2020 geramos 11.267 empregos formais.

Além da indústria, que vem em uma constante em termos de geração de empregos, o setor da Construção Civil também se destacou.

O Estado tem ainda a 3ª menor taxa de desocupação do país.

Segundo Verruck, para 2021, as expectativas são ainda melhores.

O Estado terminou 2020 com apenas 9,3% de sua força de trabalho em situação de desemprego, a terceira menor taxa do Brasil, atrás apenas de Santa Catarina (5,3%) e Rio Grande do Sul (8,4%) e bem abaixo da média nacional (13,9%).