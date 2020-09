Moody's reafirma rating da Espanha, classificando a economia do país espanhol como estável

A dívida pública da Espanha deve estabilizar em cerca de 120% do PIB nos próximos anos - (Foto: Gabriel Bouys / AFP)

A Moody's reafirmou o rating da Espanha em Baa1, com perspectiva ainda estável. A agência diz que a economia do país foi duramente impactada pela pandemia, mas as medidas de apoio do governo e progressos recentes para restaurar a competitividade e reduzir desequilíbrios macroeconômicos devem permitir uma "recuperação econômica robusta" no próximo ano. Fundos da União Europeia para o país também apoiarão o quadro nos próximos anos, diz a Moody's em comunicado.

A dívida pública da Espanha deve estabilizar em cerca de 120% do Produto Interno Bruto (PIB) nos próximos anos, um nível "sem precedentes" para o país.

Mas o quadro de juros baixos e menos recurso ao financiamento no mercado de bônus ajudam a mitigar o impacto da dívida maior na força fiscal do país, considera a Moody's.

A agência prevê recuo de cerca de 12,5% do PIB espanhol neste ano.