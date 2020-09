Moody's reafirma rating da China em A1, com perspectiva estável

Já no longo prazo, a agência diz que a força de crédito da China reduz riscos ligados a tensões entre Pequim e Estados Unidos - (Foto: Mike Segar/Reuters)

A Moody's reafirmou nesta segunda-feira, 14, o rating soberano A1 da China, mantendo sua perspectiva em "estável". Em nota, a agência de classificação de risco atribui sua decisão "à força das instituições e governança da China, e em particular à eficácia das políticas de governo".

No curto prazo, a Moody's avalia que a capacidade institucional da China e colchões financeiros fornecidos por um amplo volume de poupança doméstica e elevadas reservas domésticas contrabalançam as consequências negativas da pandemia do novo coronavírus.

Já no longo prazo, a agência diz que a força de crédito da China reduz riscos ligados a tensões entre Pequim e Estados Unidos, à reconfiguração das cadeias de suprimento globais e a pressões demográficas.