Moody's eleva rating da Grécia de B1 para Ba3, com perspectiva ainda estável

Para a Moody's, o país tem perspectivas positivas de crescimento nos próximos anos - (Foto: Louisa GOULIAMAKI/AFP)

A Moody's elevou o rating da Grécia, de B1 para Ba3, com a perspectiva mantida em estável. A agência diz que há reformas em andamento no país que apoiam uma "melhora sustentável na força institucional" e trouxeram progressos tangíveis em áreas como a administração tributária e a luta contra a corrupção.

Para a agência, o país tem perspectivas positivas de crescimento nos próximos anos, independentemente do impacto da pandemia no curto prazo, em particular sobre o setor de turismo.

A Moody's, porém, diz também que o setor bancário grego segue "muito fraco", com exposição "bastante elevada" a empréstimos inadimplentes, em uma proporção de 36,7% do total em junho deste ano, e que deve crescer com o impacto da crise.

Ao mesmo tempo, ela vê melhoras "evidentes", com passos adotados para limpar os balanços bancários de empréstimos com problemas e o reconhecimento do governo de que é preciso fazer mais nessa frente.