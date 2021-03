Ministros da Opep+ decidem manter nível de produção de petróleo de março em abril

Autoridades da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) concordaram em manter os níveis de produção de petróleo de março também no mês de abril, anunciou o grupo nesta quinta-feira em comunicado. O texto informa que a Arábia Saudita decidiu estender seu corte de 1 milhão de barris por dia (bpd) na oferta do óleo também para abril.

A Opep+ diz que houve "contribuições positivas" do pacto atual para "apoiar um reequilíbrio no mercado global de petróleo", na esteira da reunião de abril de 2020 que selou o acordo atual de corte na oferta.

A exceção na escolha por manter o acordo de março no mês de abril foram Rússia e Casaquistão. Os dois países poderão aumentar a produção em 130 mil e 20 mil bpd, respectivamente, "devido a padrões continuados de consumo sazonal", diz o texto.

A Opep+ teve em março uma taxa geral de cumprimento do acordo de produção de 103%, ou seja, o corte terminou por ficar acima do combinado.

O comunicado elogia a Nigéria por ter compensado volumes extras produzidos em meses anteriores e diz que outros países farão essa compensação até julho de 2021. De qualquer modo, nota que o nível de cumprimento geral do pacto segue elevado.

Na avaliação da Opep+, houve uma melhora recente no sentimento do mercado, apoiada por programas de vacinação contra a covid-19 e por pacotes adicionais de estímulo em algumas economias importantes. Os países, porém, dizem que seguirão "vigilantes e flexíveis", diante das "condições incertas do mercado".

O comunicado informa ainda que a próxima reunião do Comitê de Monitoramento Ministerial Conjunto (JMMC, na sigla em inglês) deve ocorrer em 31 de março. Em 1º de abril ocorrerá a próxima reunião da Opep+, diz o texto.