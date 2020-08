Ministro francês critica atitude 'intransigente' do Reino Unido em diálogo com UE

Jean-Yves Le Drian - (Foto: Don Emmert / AFP)

O ministro de Relações Exteriores da França, Jean-Yves Le Drian, criticou nesta segunda-feira o Reino Unido por sua postura "intransigente e irrealista" nas negociações sobre um acordo comercial pós-Brexit com a União Europeia (UE), segundo a mídia europeia. Os dois lados concluíram sua última rodada de conversas no dia 21, sem progressos aparentes.

"As negociações não estão avançando por causa de uma atitude intransigente e, sejamos francos, irrealista do Reino Unido", afirmou Le Drian, em discurso para embaixadores franceses de países europeus. Le Drian falou ao lado do ministro alemão de mesma pasta, Heiko Maas.