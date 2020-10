Ministério da Economia poderá contratar até 100 profissionais temporários

Ministério da Economia - (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

O Ministério da Economia foi autorizado a contratar por tempo determinado o máximo de 100 profissionais para atender necessidade de "excepcional interesse público", segundo portaria publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira.

De acordo com texto, os profissionais serão contratados para desenvolver atividades relacionadas à prestação de contas e à tomada de contas especial no âmbito da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade e da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do Ministério da Economia.

As contratações dependerão de prévia aprovação em processo seletivo simplificado ainda a ser divulgado. O prazo para a publicação do edital de abertura de inscrições para o processo seletivo será de até seis meses. O prazo de duração dos contratos será de no máximo quatro anos, podendo ser prorrogado.