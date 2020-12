Miguel Ivan Lacerda é confirmado como novo diretor do Inmet

Miguel Ivan Lacerda é nomeado novo diretor do Inmet - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O ex-diretor do Departamento de Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia (MME) Miguel Ivan Lacerda foi confirmado nesta quarta-feira, 16, como no novo diretor do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A escolha de Lacerda para o cargo foi antecipada pelo Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) em 29 de outubro. A portaria com a nomeação de Lacerda, assinada pelo ministro Walter Braga Netto, da Casa Civil, foi publicada nesta quarta no Diário Oficial da União (DOU).

Lacerda substitui Carlos Edison Carvalho Gomes, que deixou o posto no órgão ligado ao Ministério da Agricultura após pressão interna de servidores junto à ministra Tereza Cristina.

Em carta enviada à ministra e à direção do Inmet, servidores de carreira questionaram as mudanças realizadas por Gomes e o esvaziamento institucional no órgão de pesquisa.

O novo diretor do Inmet é economista com mestrado em agronegócios e foi diretor no MME entre 2016 e setembro de 2020. Ele foi o responsável pela elaboração do RenovaBio, a atual política nacional para o setor de renováveis.