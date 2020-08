Miguel Gutierrez assume como diretor presidente do Universo Americanas

Lojas Americanas informou que seu Conselho de Administração decidiu por conduzir Miguel Gutierrez, atual diretor superintendente do grupo - (Foto: Divulgação)

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta quinta-feira, 27, a Lojas Americanas informou que seu Conselho de Administração decidiu por conduzir Miguel Gutierrez, atual diretor superintendente do grupo, ao cargo de diretor presidente, responsável pela liderança do Universo Americanas, o que incluí também as operações da B2W, Ame e LET'S, a partir do próximo dia 1º de setembro.

Com isso, a empresa também anunciou que Timotheo Barros, atualmente Diretor de Operações da B2W e da LET'S, foi conduzido ao cargo de Diretor Superintendente das Lojas Americanas. Welington Souza, que trabalha na empresa desde 1992, assume as operações da B2W e da LET'S.

"A companhia ressalta que as movimentações realizadas são oportunas para suportar os desafios de crescimento estabelecidos para o Universo Americanas e estão orientadas pelo programa interno de formação das suas lideranças, que contempla a identificação e o desenvolvimento de talentos para a formação de líderes em posições-chave", diz a empresa.