Campo-grandense está mais seguro no seu emprego em comparação com o ano passado, diz pesquisa

O campo-grandense está confiante - (Foto: Edemir Rodrigues)

Apesar de Campo Grande ser líder de casos confirmados de coronavírus em MS, a maioria dos trabalhadores está se sentindo mais confiante no trabalho em comparação com o mesmo período do ano passado. Nos números, 36,4% estão mais seguros, 24,7% estão menos seguros, 20% estão desempregados e 18,6% declararam estar iguais ao ano passado.

Os dados são da pesquisa Intenção de Consumo das Famílias (ICF) da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e divulgados hoje (22).

Na mesma pesquisa, 50,2% acreditam que haverá melhora profissional nos próximos seis meses, enquanto 37,8% não estão tão confiantes assim e 12,1% não souberam responder.

Demissões - Na pesquisa realizada em maio pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio (IPF-MS), mostrou que 38% das empresas sul-mato-grossenses precisaram demitir durante a pandemia pelo menos 2,3 funcionários e estes índices poderiam chegar a 82 mil.

Os setores de comércio e serviços são os que mais empregam com uma média de 400 mil pessoas no Estado e mais de 100 mil em Campo Grande. Considerando a média estimada de demissões, o setor já teria dispensado mais de 18 mil na Capital.

A pesquisa mostrou que entre os 38% que precisaram demitir, a queda do faturamento foi de em média 50%. Os setores que tiveram mais impactos negativos sobre o faturamento foram hotéis, eventos, restaurantes e similares, cujas variações ultrapassaram 50%; os menores impactos ocorreram sobre o segmento de nutrição e saúde, bem como nos supermercados e similares, que tiveram alguns aumentos pontuais entre 10% e 50%.