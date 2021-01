Mesmo com pandemia, MS bate média recorde com 21 novas empresas abertas por dia em 2020

A capital abriu 3.402 novas empresas em 2020 - (Foto: Edemir Rodrigues)

De janeiro a dezembro de 2020 foram abertas 7903 empresas em Mato Grosso do Sul, uma média de 21 novos estabelecimentos por dia e o maior resultado em 21 anos de série histórica da Jucems (Junta Comercial de Mato Grosso do Sul). O balanço do exercício de 2020 foi divulgado na segunda-feira (25) pela Jucems, órgão vinculado à Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar).

O resultado de 7903 empresas abertas em todo o ano de 2020 foi 11,51% superior aos 7.087 novos estabelecimentos constituídos em igual período de 2019. A média mensal de aberturas de empresas no ano passado foi de 659. Somente em dezembro foram abertas 587 novos estabelecimentos em Mato Grosso do Sul, recorde para o mês nos últimos 21 anos da série histórica da Junta, que é registrada desde o ano de 2.000.

De acordo com o secretário Jaime Verruck, da Semagro, esse desempenho só foi possível graças às medidas tomadas pelo Governo do Estado, em meio à pandemia do novo coronavírus, para que se mantivessem os níveis de atividade econômica de Mato Grosso do Sul, bem como a modernização da Jucems com a implantação da Junta Online, da ampliação da adesão à RedeSim e aos aprimoramentos em nível federal e estadual advindos com a Lei de Liberdade Econômica.

"Hoje, com as mudanças tecnológicas e de inovação que implantamos na Junta Comercial, ela funciona praticamente 24h por dia. Dependendo da natureza da empresa, ela pode ser aberta totalmente on line, em questão de alguns minutos. Por isso, mesmo com as medidas restritivas impostas pela pandemia, a Jucems não teve seus atendimentos suspensos. Esse fator, aliado ao conjunto de medidas adotadas pelo Governo do Estado para estimular a economia sul-mato-grossense e manter os níveis de produção e de emprego, favoreceram esse resultado de 7903 abertas em 2020, que nos dá uma média de quase 1 empresa por hora", comemora o secretário Jaime Verruck.

Os 10 municípios com maior número de empresas abertas Campo Grande (3.402); Dourados (879); Três Lagoas (348); Ponta Porã (289); Naviraí (225); Maracaju (162); Corumbá (152); Nova Andradina (143); Chapadão do Sul (134); Sidrolândia (108).

Das 7903 empresas abertas no Estado de janeiro a dezembro de 2020, 5026 são do setor de Serviços, representando 63,6% do total; 2540 são do Comércio (32,14%) e 337 são Indústrias (4,26%). O presidente da Jucems, Augusto de Castro, lembra que “os dados divulgados pela Junta não incluem os MEI’s (Microempreendedores Individuais), que são constituídos de forma virtual em portal próprio do Governo Federal – www.portaldoempreendedor.gov.br”.

Tambem no exercício de 2020, a Junta registrou o fechamento de 3.961 empresas, o maior número da série histórica da Junta (em 2018 foram 3.245 encerramentos). De acordo com Augusto de Castro, “Para cada empresa fechada, praticamente duas novas foram abertas. Esse maior número de fechamentos de empresas foi alavancado por dois fatores: o impacto da pandemia, que foi maior em algumas atividades empresariais do que em outras, e principalmente, a extinção da cobrança da taxa pelas juntas comerciais brasileiras para fechamento de empresas, que foi determinada pela Lei da Liberdade Econômica – Lei 13.874 de 20/09/2019”.