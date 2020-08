Mesmo após prejuízo, ação da Natura sobe 8%

A ação da gigante de cosméticos Natura teve forte alta na B3, ontem, mesmo depois de a companhia divulgar um forte prejuízo do segundo trimestre, de R$ 392 milhões. O principal papel da companhia na Bolsa paulista teve alta de 8,18%, fechando o pregão cotado a R$ 51,43.

O balanço da Natura era esperado com apreensão não apenas por causa dos impactos da pandemia de coronavírus - que fecharam mais de 90% das lojas da companhia, que também controla Avon, The Body Shop e Aesop -, mas também pelas fortes perdas com um ataque cibernético à Avon.

Segundo o presidente da holding Natura & Co., Roberto Marques, as perdas com os problemas da Avon chegaram a R$ 450 milhões. Sem esse impacto, o executivo afirmou que as receitas da companhia teria caído 7% entre abril e junho. Com esse item, a queda foi de 12,7%, para R$ 7 bilhões.

Depois de realizar um aumento de capital de cerca de R$ 2 bilhões e fazer economias, a Natura & Co. terminou o trimestre com R$ 7,4 bilhões em caixa. A empresa parte agora um investimento de até R$ 400 milhões, nos próximos seis meses, em negócios digitais e TI.

Apesar das perdas, os analistas reagiram bem ao balanço da Natura. "O resultado conseguiu mostrar guinadas positivas nessa situação em que estamos vivendo", disse Jorge Junqueira, sócio-diretor da Gauss Capital.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.