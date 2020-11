"Mérito Eneida Cristina Gonçalves Ribeiro" abre inscrições para indicação de profissionais

Prêmiação - (Foto: Divulgação/Enfoque MS)

Com inscrições abertas, a 2ª edição do Prêmio “Mérito Eneida Cristina Gonçalves Ribeiro de Assistência Social – 2020” acontecerá no mês de dezembro. O evento é realizado pelo Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) em parceria com a Secretaria de Assistência Social (SAS), e visa homenagear e reconhecer cidadãos, trabalhadores de diversas áreas da assistência social que se destacaram no trabalho ou que tiveram suas vidas transformadas através do acesso aos direitos socioassistenciais, assegurados por meio das políticas públicas.

A comissão de seleção e escolha será composta por conselheiros titulares ou suplentes do Conselho Municipal de Assistência Social.

Os homenageados serão escolhidos através de três categorias:

I – Exemplo de vida/superação – Mérito aos usuários da Política de Assistência Social, que ao longo dos atendimentos realizados pelos profissionais do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), conseguiram transformar suas vidas, superando os objetivos propostos pelas políticas públicas, tornando-se um exemplo a ser seguido pelos demais beneficiários;

II – Persona SUAS – Mérito às pessoas que se destacaram por suas atuações, no comando de ações que visam à melhoria de vida da população, na participação popular, em audiências, no Desenho e desenvolvimento de projetos, programas e serviços da política pública de assistência social, no seu controle social e militância na efetivação da garantia de direitos socioassistenciais;

III – Trabalhadores do SUAS/MS – Mérito aos trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), pelo seu reconhecimento enquanto profissionais de atuação governamental ou da rede complementar de assistência social, formada pelas Organizações da Sociedade Civil, atuante dentro dos preceitos do SUAS, procedendo de caráter ilibado, cortês, solidário(a) com os colegas, sendo estudioso(a) e acolhedor(a) com todas as pessoas que procuram pelo seus atendimentos, e dotado(a) de zelo com a qualidade da atuação profissional, e tenha destaque no seu ambiente de trabalho pela sua competência.

As inscrições serão aceitas no período de 23/11/2020 à 30/11/2020 prazo final de inscrição e indicação.

Mais informações podem ser obtidas através dos telefones (67) 99147 2637 e (67) 99105-7697.