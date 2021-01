Mercado imobiliário de MS se mantém aquecido favorecendo geração de empregos

A incorporadora SBS Empreendimentos deve gerar 200 vagas diretas e indiretas, para o ano de 2021 com o início das obras do VISTA - (Foto: Divulgação)

Com setor aquecido, 2021 traz boas perspectivas para a construção civil como alavancadora da economia e geradora de empregos. De acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), em novembro, a construção civil atingiu 63% de utilização da capacidade operacional, o maior nível desde dezembro de 2014.

Em Mato Grosso do Sul, uma das empresas que já está oferecendo novos postos de trabalho é a incorporadora SBS Empreendimentos que deve gerar 200 vagas diretas e indiretas, para o ano de 2021 com o início das obras do VISTA , seu novo empreendimento em Campo Grande, uma torre residencial com unidades de 1 e 2 Dormitórios.

As contratações irão acontecer de acordo com as fases da obra. Neste primeiro momento foram admitidos novos empregados da área administrativa, mestre de obras, almoxarife, técnico de segurança, estagiário de engenharia, porteiro e serviços gerais. Para o início da obra serão os terceirizados os responsáveis que executarão o desmonte de rocha e escavação, em seguida o pessoal da fundação que serão carpinteiros, armadores, ajudantes, encarregados e entre outros cargos.

“A construção civil é fundamental para a retomada da economia do Brasil. Na SBS Empreendimentos, desenvolvimento e sustentabilidade caminham juntos lado a lado, focados em crescer transformando vidas”, ressalta a executiva, Phaena Spengler.

Quem tiver interesse poderá deixar seu currículo no endereço Franklin Roosevelt esquina com a Rua 15 de Novembro, em horário comercial.