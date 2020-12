Meio ambiente: Rabobank inicia, no Brasil e China, 2 operações com o fundo Agri3

O Rabobank iniciou nesta terça-feira, 22, duas operações em parceria com o fundo AGRI3 - que tem por objetivo mitigar mudanças climáticas e auxiliar na transição para uma agricultura mais sustentável. Segundo nota do Rabobank divulgada pela manhã, as novas transações serão no Brasil, com o Grupo Carvalho Dias, para a proteção florestal e recuperação de pastagens degradadas, e na China, na região de Chongging, para o cultivo sustentável de pimenta.

Ainda conforme o Rabobank, o banco holandês age como veículo financeiro misto na parceria, facilitando a colaboração entre as partes públicas e privadas. "A iniciativa visa liberar US$ 1 bilhão em capital para acelerar o investimento em propriedades rurais que buscam práticas mais sustentáveis", cita o banco, acrescentando que o AGRI3 foi iniciado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Unep) e pelo próprio banco, em parceria com o IDH e apoiado pela FMO.

Segundo o chefe global da parceria entre a Unep e o Rabobank, Hans Loth, o objetivo é "incentivar os produtores de alimentos a fazerem as melhorias necessárias em sustentabilidade", disse. "A intenção é de que esses investimentos sirvam de exemplo para bancos, outras instituições financeiras e toda a cadeia de valor", continuou e acrescentou: "junto com os nossos parceiros do Fundo AGRI3, pretendemos expandir a adoção de práticas sustentáveis nos setores agrícolas e financeiros".

Ainda conforme o Rabobank, o desembolso de US$ 5 milhões com prazo de dez anos para o Grupo Carvalho Dias permitirá o investimento em projetos de proteção florestal (ou reflorestamento) de 2.581 hectares e a recuperação de 1.200 hectares de pastagens degradadas, contribuindo para o crescimento da produção sem a abertura de novas áreas.

No caso da pimenta na China, o banco holandês informa que, ao fornecer acesso para financiamento, treinamento e insumos de alta qualidade e vender por um preço garantido, o empréstimo no âmbito do AGRI3 ajuda a alcançar a missão do projeto de permitir que 80 mil agricultores mudem de safras de baixa produtividade para o cultivo de pimenta mais lucrativo e sustentável, aumentando sua renda.