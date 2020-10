Mato Grosso do Sul tem 1.014 vagas de emprego disponíveis na Funtrab

Para concorrer a uma das vagas ofertadas na Capital é necessário comparecer à Funtrab - ( Foto: Nilton Fukuda/Estadão)

A semana pós feriado começa nesta terça-feira (13) com a oferta de 1.014 vagas de emprego intermediadas pela Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul.

Só em Campo Grande são 416 oportunidades para diversos níveis de escolaridade. Engenheiro, esteticista, técnico em segurança do trabalho, pintor de edifícios, recreador e mecânico estão entre as vagas disponíveis.

Depois da Capital, se destacam pelo número de vagas ofertadas Dourados com 100, Ponta Porã com 94, e Nova Andradina com 84. Além dessas, há vagas de emprego disponíveis em outras cidades sul-mato-grossenses. A lista completa pode ser conferida aqui .

Para concorrer a uma das vagas ofertadas na Capital é necessário comparecer à Funtrab que fica na Rua 13 de maio, n° 2.773, portando RG, CPF e Carteira de Trabalho, de segunda à sexta, no horário entre 7h30 e 13h30.

Quem reside no interior deve procurar a Casa do Trabalhador da sua cidade. Endereços e horários de funcionamento estão disponíveis no site .

Outra opção recomendada pela Funtrab é que o candidato baixe o aplicativo SINE FÁCIL no celular ou computador, como uma forma de evitar contato físico e aglomerações.