Mato Grosso do Sul elevou em 207% as exportações de açúcar bruto neste ano

Colheita da cana em lavouras do Estado - Foto: Divulgação

Entre os meses de janeiro e julho de 2020, Mato Grosso do Sul exportou 309 mil toneladas de açúcar bruto, um aumento de 207% em comparação ao comercializado no mesmo período de 2019, que foi de 100,6 mil toneladas.

Conforme dados do Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), no período de 7 meses, a receita com as exportações de U$ 29 milhões para U$ 79 milhões – um salto de 176%. Nos 12 meses de todo o ano passado foram exportadas 238 mil toneladas de açúcar, o que resultou em uma receita de U$ 67 milhões.

“Esse movimento de alta nas exportações de açúcar é reflexo de três fatores: a pandemia da Covid-19, que reduziu o consumo de etanol devido ao isolamento social, a valorização do dólar e a demanda externa, porque outros países tiveram quebras na sua produção. E com o baixo consumo de etanol no primeiro semestre, as indústrias focaram na produção de açúcar”, analisa o consultor técnico do Sistema Famasul, Clóvis Tolentino.

Atualmente, segundo números do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Mato Grosso do Sul é o quarto estado do Brasil em produção de cana-de-açúcar. O estado possui 709 mil hectares de área plantada, ficando atrás de Goiás, Minas Gerais e São Paulo.

Ainda segundo o IBGE, a safra 2020 de Mato Grosso do Sul teve uma queda em relação à do ano passado. Foram 51,6 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, enquanto em 2019 foram colhidos 52,2 milhões de toneladas.

Este e outros temas sobre a cadeia produtiva da cana-de-açúcar serão apresentados na #LiveSistemaFamasul desta terça-feira (8), com a participação do engenheiro agrônomo e especialista em gestão agrícola, José Trevelin Júnior, e do presidente da Sulcanas (Associação dos Fornecedores de Cana Sul-Mato-Grossense), Alexandre Garcia. A transmissão será feita pelo Facebook da instituição #SistemaFamasul e pelo Canal Youtube.com/SistemaFamasul.